شكرا لقرائتكم خبر 16 دقيقة لرحلة المعتمرين بالحافلات من الحجوزات إلى المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستغرق رحلة المعتمر بالحافلات من حجوزات العاصمة المقدسة إلى المسجد الحرام في أغلب المحاور 16 دقيقة، فيما يتطلب أداء العمرة حجز موعد في تطبيق توكلنا أو نسك.

وأوضح مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي ردا على سؤال «مكة» خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادات قوات أمن العمرة 1444هـ بالعاصمة المقدسة أمس، أن الخطة تضمنت أن يكون أغلب المحاور الرئيسة 16 دقيقة ما بين الوقوف في المواقف الخارجية المخصصة لضيوف الرحمن والوصول إلى الحرم المكي الشريف.

وأضاف بأن النقل العام يعد الخيار الأفضل للمعتمرين القادمين لأداء العمرة، لافتا إلى ضرورة تقيد الحافلات المخصصة للمعتمرين بمواعيد محددة لن ينتظر خلالها حتى تمتلئ بالركاب.

وأشار إلى أن المسؤولين عن النقل العام يراعون ويلتزمون بالمعدل المحدد واضعين نصب أعينهم مهمة الوصول إليه، تحقيقا للمواءمة مع مواعيد حجز العمرة.

ونوه إلى مباشرة قوات أمن العمرة مهامها وجاهزيتها لتنفيذ الخطة المعتمدة وتخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين، مؤكدا اكتمال الخطط كافة استعدادا لشهر رمضان.

وقال «سنتعامل بحزم مع ظاهرة التسول وساحات الحرم لم تخصص إلا للعبادة»، مضيفا بأنه جرى تخصيص الدور الأول والتوسعة السعودية الثالثة والساحة الخارجية للمصلين، وأنه للمرة الأولى يجري استخدام الدائري الأول لتطبيق مفهوم إدارة الحشود وفصل المركبات عن المشاة.

من جهته أوضح نائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح المربع، أن الجهود مستمرة بجاهزية كاملة طيلة موسم العمرة لتقديم خدمة مميزة، مشيرا إلى تخصيص قوة بشرية إضافية مؤهلة لتقديم الدعم والمساندة لمنافذ القدوم والمغادرة.

وقال «نحن في خدمة المعتمرين والزوار ونعلن إنهاء جميع الخطط لاستقبالهم».

فيما أكد مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود الفرج، اعتماد خطة الطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال رمضان، مشيرا إلى تنفيذ 4400 جولة تفتيشية للتأكد من جاهزية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق اللوائح عبر الجولات التفتيشية.

في المقابل هيأت مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة، والتي يجري فيها حجز وإيقاف السيارات الصغيرة الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة، وجهزت الأمانة جميع مرافق تلك المواقف، إذ يحتوي كل موقف على دورات مياه عامة للرجال والنساء وملاحق واستراحات مظللة للزوار، كما يوجد في تلك المواقف عدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية والمولدات الأساسية والاحتياطية، كما تشارك الأمانة في اللجنة المشكلة من مندوبين من المرور ووزارة النقل وأمانة العاصمة المقدسة لمتابعة تشغيل هذه المواقف خلال الموسم.

مواقف حجز السيارات:

