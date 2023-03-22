تهيئة سطح المسجد الحرام للمعتمرين والمصلين خلال رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سطح المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال رمضان المبارك.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أنه جرى توفير جميع الخدمات التشغيلية والفنية وتهيئة السطح لقاصدي المسجد الحرام، مضيفا جاهزية الكوادر البشرية المؤهلين على تنظيم وإدارة الحشود وفق خطة موسم رمضان التشغيلية.

وأكد على تكامل الخدمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالمسجد الحرام، لاستقبال المعتمرين والمصلين، ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة في الشهر الكريم.

فيما جهزت شؤون الحرمين مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام استعدادا لاستقبال المعتكفين أواخر رمضان.

وأفاد أن المواقع تكفي لاستقبال نحو 2,500 معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان لهذا العام.

وبين أن الرئاسة هيأت بدروم توسعة الملك فهد للرجال، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة السعودية الثالثة للرجال والنساء، مع تقديم كل الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءا من دخولهم وحتى خروجهم، سائلا الله تعالى أن ييسر لقاصدي الحرمين الشريفين عباداتهم وأن يحفظ وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة.

من جانب آخر جهزت الرئاسة مكبرية المسجد الحرام استعدادا لرمضان، وذلك بأحدث التقنيات وأعلى المعايير التي تشرف عليها وتديرها كفاءات سعودية مؤهلة تأهيلا عاليا.

وأوضح السديس أن الرئاسة أنهت صيانة أنظمة الصوت المتطورة وأجهزة التحكم الخاصة به، إضافة إلى أنظمة البث المرئي والمسموع لنقل الأذان والصلاة والنقل المباشر بالتعاون مع وزارة الإعلام، وذلك في إطار الاستعدادات لرمضان المبارك.

وبين أن التجهيزات بمعايير عالية الدقة في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين لنقل شعائر الأذان والصلاة إلى جميع أنحاء المعمورة.

من تجهيزات أنظمة الصوت:

