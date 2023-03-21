السعودية اليوم / برعاية سمو الأمير خالد الفيصل .. "عكاظ" تتوّج الفائزين بجائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين "CEO"



جدة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ توّجت مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر - اليوم - الفائزين بجائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين"CEO" لعام 2022؛ وذلك في قاعة الهيلتون بجدة؛ بحضور عددٍ من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

واستهل رئيس تحرير صحيفة عكاظ المشرف العام على صحيفة سعودي جازيت جميل الذيابي؛ الحفل المقام بهذه المناسبة؛ بكلمة عبّر فيها عن امتنانه الكبير وشكره العميق لسمو الأمير خالد الفيصل لرعايته هذه الأمسية الاحتفالية، واهتمامه الكبير بالكوادر الوطنية المؤثرة والرائدة في قطاع المال والأعمال وخدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية .

وأكد الذيابي أن اهتمام "عكاظ" بالكوادر الوطنية المميزة يأتي انطلاقا من دورها في إبراز أدوارهم وجهودهم وإنجازاتهم في الوطن الغالي، متمنياً لهم المزيد من التقدم والتطور والتألق، مشيراً إلى أنه تم اختيار الفائزين بالجائزة بكل دقة وعناية ووفق أعلى المعايير العالمية.

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لشركة بي إي إيه سيستمز

إثر ذلك جرى تكريم الرؤساء التنفيذيين الفائزين بالجائزة؛ وهم: الرئيس التنفيذي لشركة بي إي إيه سيستمز السعودية للتدريب والتطوير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله ناصر البدر، والرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق عبدالرحمن السدحان، والرئيس التنفيذي لهنقرستيشن أسعد سهل نعمان.

كما شمل التكريم بجائزة عكاظ الرئيس التنفيذي لديجيتكت يوسف شربتلي، والرئيس التنفيذي لمستشفى الدكتور سليمان فقيه الدكتور مازن فقيه، والرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية طل ناظر، والرئيس التنفيذي لسمو العقارية جارالله محمد آل عمره، والرئيس التنفيذي لمختبرات البرج الطبية الدكتور سعيد العمودي، والرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة المهندس محي الدين يحيى حكمي.

وشهدت الاحتفالية تكريم عددٍ من الشخصيات المؤثرة والبارزة نظير أدوارهم وجهودهم الإنسانية والمجتمعية، وفي مقدمتهم: رئيسة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة محمد أبوراس، ومديرة مركز العون وعضوة مجلس الإدارة المنتدبة الدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، والشريكة المؤسسة لشركة تراكس سارة عايد العايد.

وفي نهاية الاحتفالية، كُرّم أعضاء لجنة التحكيم للجائزة.

// انتهى //

23:41ت م

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جدة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ توّجت مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر - اليوم - الفائزين بجائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين"CEO" لعام 2022؛ وذلك في قاعة الهيلتون بجدة؛ بحضور عددٍ من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.واستهل رئيس تحرير صحيفة عكاظ المشرف العام على صحيفة سعودي جازيت جميل الذيابي؛ الحفل المقام بهذه المناسبة؛ بكلمة عبّر فيها عن امتنانه الكبير وشكره العميق لسمو الأمير خالد الفيصل لرعايته هذه الأمسية الاحتفالية، واهتمامه الكبير بالكوادر الوطنية المؤثرة والرائدة في قطاع المال والأعمال وخدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية .وأكد الذيابي أن اهتمام "عكاظ" بالكوادر الوطنية المميزة يأتي انطلاقا من دورها في إبراز أدوارهم وجهودهم وإنجازاتهم في الوطن الغالي، متمنياً لهم المزيد من التقدم والتطور والتألق، مشيراً إلى أنه تم اختيار الفائزين بالجائزة بكل دقة وعناية ووفق أعلى المعايير العالمية.من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لشركة بي إي إيه سيستمز السعودية للتدريب والتطوير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ بالجهود المبذولة والدعم المتواصل من أمير الإبداع خالد الفيصل؛ عاداً الجائزة بمثابة التكليف والأمانة التي وضعت على أكتاف المنجزين ليكونوا على قدر هذه المسؤولية.إثر ذلك جرى تكريم الرؤساء التنفيذيين الفائزين بالجائزة؛ وهم: الرئيس التنفيذي لشركة بي إي إيه سيستمز السعودية للتدريب والتطوير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله ناصر البدر، والرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق عبدالرحمن السدحان، والرئيس التنفيذي لهنقرستيشن أسعد سهل نعمان.كما شمل التكريم بجائزة عكاظ الرئيس التنفيذي لديجيتكت يوسف شربتلي، والرئيس التنفيذي لمستشفى الدكتور سليمان فقيه الدكتور مازن فقيه، والرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية طل ناظر، والرئيس التنفيذي لسمو العقارية جارالله محمد آل عمره، والرئيس التنفيذي لمختبرات البرج الطبية الدكتور سعيد العمودي، والرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة المهندس محي الدين يحيى حكمي.وشهدت الاحتفالية تكريم عددٍ من الشخصيات المؤثرة والبارزة نظير أدوارهم وجهودهم الإنسانية والمجتمعية، وفي مقدمتهم: رئيسة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة محمد أبوراس، ومديرة مركز العون وعضوة مجلس الإدارة المنتدبة الدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، والشريكة المؤسسة لشركة تراكس سارة عايد العايد.وفي نهاية الاحتفالية، كُرّم أعضاء لجنة التحكيم للجائزة.// انتهى //23:41ت م0296

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