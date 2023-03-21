السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يلتقي رئيس جامعة الملك فيصل وعدداً من قيادات الجامعة في جلسته الأسبوعية



الأحساء 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وعدداً من قيادات ومنسوبي الجامعة، وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة ومسؤولي الجهات الحكومية والأعيان والمهتمين والمختصين، في جلسته الأسبوعية (الثلاثائية).

ونوّه سموه بما يحظى به التعليم في جميع مجالاته من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - والتوجيه الدائم بتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن في المجالات كافة، وعلى وجه الخصوص التعليم العالي والعام، متمنياً للجميع التوفيق.

من جهته عبر الدكتور العوهلي عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على دعمه اللا محدود وغير المستغرب وحرصه ومتابعته المستمرة لمسيرة الجامعة ومنسوبيها في كافة المجالات، مقدماً أبرز ما تحقق للجامعة من مكتسبات ومنجزات تطويرية شملت إطلاق الهوية المؤسسية للجامعة الرامية إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، إلى جانب إطلاق الخطة الإستراتيجية 1441 - 1445هـ، وتحقيق قفزات نوعية في مجالات التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والابتكار وتنمية الأعمال، بما يواكب رؤية المملكة 2030م، مستعرضاً حصاد الجامعة للعام 1444هـ مع تقديم عرض فيديو مرئي يشتمل على كل الأعمال والفعاليات التي تمت خلال هذه الفترة.

// انتهى //

23:14ت م

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