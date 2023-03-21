السعودية اليوم / جامعة القصيم تختتم فعاليات يوم المهنة التقني



بريدة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

أكد معالي رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود أهمية يوم المهنة التقني في تعزيز إمكانية وصول خريجي وخريجات الجامعة لمواقع الفرص الوظيفية، إلى جانب خدمة الجهات التي تستقطب مثل هذه الكفاءات.

جاء ذلك خلال حفل أقيم اليوم، لتكريم الجهات المشاركة في ختام يوم المهنة التقني، وأقامته الجامعة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة يومين، بالمقر الرئيس بالمدينة الجامعية، بمشاركة أكثر من 40 جهة، واحتوى على 6 جلسات إرشادية، و 8 ورش عمل للمشاركين في الملتقى.

وأشاد الداود بمبادرة كلية الحاسب بالجامعة في إقامة مثل هذه الفعالية بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات، معبراً عن سعادته بلقاء شركاء الجامعة للإسهام في تنمية الوطن وتحقيق روية المملكة 2030، مبيناً أن إقامة مثل هذه الفعاليات وهذه المعارض لها دور كبير في الإسهام في دفع عجلة التنمية.

وكشف الداود أن الجامعة ستعقد شراكات مع عدد من الشركات والمؤسسات الأخرى في عدة مجالات غير مجال التقنية، حيث ستكون الفرصة مهيئة للجميع، مشيراً إلى أن يوم المهنة التقني يهدف إلى التعريف بالشركات المشاركة وطرح الفرص الوظيفية وعمل المقابلات الشخصية، امتدادًا لحرص الجامعة على تمكين الكوادر الوطنية، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقًا لمتطلبات سوق العمل بمشاركة شركاء التوظيف في القطاع الخاص والعام.

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23:08ت م

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