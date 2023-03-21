شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت الكويتي يُقصي شبيبة الساورة من كأس الملك سلمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأهل نادي الكويت الكويتي إلى الدور التالي من النسخة الجارية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد تعادله بهدف لمثله أمام نظيره شبيبة الساورة الجزائري.

وسجل هدف الكويت الكويتي خلال المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء اللاعب طه ياسين، فيما سجل لشبيبة الساورة اللاعب إلياس دوسن.

وأقيمت المباراة بينهما مساء اليوم الثلاثاء، بملعب "ميلود هدفي"، بمدينة وهران، فى إياب الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وفاز الكويت الكويتي على شبيبة الساورة بنتيجة 1-0 فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأول فى ذهاب الدور الأول التمهيدي لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال للموسم الحالي 2023.

بهذه النتيجة تأهل نادي الكويت الكويتي إلى الدور الثاني من الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال للموسم الحالي.