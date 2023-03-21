شكرا لقرائتكم سبب اختلاف بداية رمضان من دولة لأخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح مدير الوكالة العربية لأخبار الفضاء والفلك، عبدالرزاق البلوشي، سبب اختلاف بعض الدول في تحديد بداية شهر رمضان.

حسب المعايير

وقال البلوشي خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية: إن الاختلاف يعود إلى حسب المعايير التي تستخدمها الدولة، وجميع الدول الإسلامية تتفق على بعض الركنيات لتحري الهلال.

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت مساء اليوم عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، والخميس أول أيام الشهر الكريم.