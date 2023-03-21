شكرا لقرائتكم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المرور السعودي، أنه سيتم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء، وذلك عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

آلية الدخول إلى المزاد

وقال المرور في تغريدة عبر موقع تويتر: إنه يمكن الاشتراك في المزاد من خلال الخطوات التالية: