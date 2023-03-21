تجهيزات لـ2500 معتكف بالمسجد الحرام

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام استعداداً لاستقبال المعتكفين أواخر شهر رمضان المبارك. وأفاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن المواقع تكفي لاستقبال قرابة 2.500 معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام. وبين أن الرئاسة هيأت بدروم توسعة الملك فهد «للرجال»، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة السعودية الثالثة «للرجال والنساء»، مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم.



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