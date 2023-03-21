اختتام مهرجان تيماء

اختتمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، فعاليات مهرجانها الأول، والذي نظمته في منتزه السور الأثري بمحافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك.

وأوضحت الهيئة أن المهرجان هدف إلى التعريف بأهم مواقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية السياحية والترفيهية، وإشراك المجتمع المحلي في دعم هذه الأهداف والأنشطة بالمجمية، مضيفة أن المهرجان ضم عدداً من الفعاليات المتنوعة كأنشطة الحرف والصناعات اليدوية، وفعاليات السوق الشعبي، وفعاليات مخصصة للأطفال والأمسيات الفنية وأنشطة التشجير والزراعة إلى جانب المطاعم والمقاهي.

وأكدت الهيئة حرصها على تقديم العديد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة لزائري المهرجان.

يُذكر أنّ محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، هي أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط، بمساحة تزيد على 130 ألف كيلو متر مربع، حيث تمتد المحمية بين 4 مناطق إدارية، هي تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.