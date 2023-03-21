صحتك تهمنا بمكة المكرمة

وأكدت صحة مكة، أهمية استغلال شهر رمضان في التخلي عن العادات السيئة ومنها الإقلاع عن التدخين، لما لهذه الآفة من أضرار جسيمة على الحياة وصحة الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية، إضافة إلى الخسائر المالية التي يهدرها المدخن في شراء التبغ الذي تتضاعف قيمته يوماً بعد يوم، مهيبة الجميع بضرورة ترك هذه العادة السيئة والحفاظ على نمط حياة صحي.
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