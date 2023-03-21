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صحتك تهمنا بمكة المكرمة

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دشنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة منطقة مكة المكرمة، برنامج توعوي للإقلاع عن التدخين في شهر رمضان "صحتك تهمنا"، الذي يأتي ضمن البرامج التوعوية لمكافحة التدخين بمكة، وذلك بمقر المديرية.

وأكدت صحة مكة، أهمية استغلال شهر رمضان في التخلي عن العادات السيئة ومنها الإقلاع عن التدخين، لما لهذه الآفة من أضرار جسيمة على الحياة وصحة الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية، إضافة إلى الخسائر المالية التي يهدرها المدخن في شراء التبغ الذي تتضاعف قيمته يوماً بعد يوم، مهيبة الجميع بضرورة ترك هذه العادة السيئة والحفاظ على نمط حياة صحي.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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