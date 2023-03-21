إعادة تأهيل السوق الرمضاني بأبها

وأنهت الجهات المعنية بالتنظيم والإشراف جميع الترتيبات التنظيمية والعملية للسوق بعد تهيئته والوقوف على الموقع العام ومواقع البيع، إضافة إلى توزيع المهام على فرق الرقابة اليومية وأعضاء الفريق التطوعي، حيث سيكون نشاط السوق طوال أيام شهر رمضان المبارك من بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب ومن الساعة 9 مساءً إلى الواحدة ليلاً.
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