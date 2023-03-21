3500 شجرة بالجوار السكني في المدينة المنورة

زرعت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من 3500 شجرة في مواقع مختلفة من مشروع الجوار السكني، بمساحات تقدر بـ 6000م 2. وتأتي المبادرة التي نفذتها الأمانة، أمس، كمرحلة أولى في الموقع، حيث بينت أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من مبادراتها لزيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء في أحياء المدينة المنورة، بما يتواكب مع تطلعات الأهالي ورؤى شركائها من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية، مشيرةً إلى أن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تسهم في تحقيق عدة أهداف، منها تعزيز وتنويع الغطاء النباتي والجمالي، ورفع معدل الأوكسجين وتحسين البيئة، والمساعدة على إيجاد أجواء لطيفة وتحسين المشهد الحضري وتفعيل المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى التوعية البيئية.



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