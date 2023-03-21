خدمات الجوازات تتصدر عمليات أبشر

أعلنت المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر" مواصلة نجاحاتها في تقديم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 1.880.000 عملية إلكترونية خلال شهر فبراير 2023.

وتصدرت خدمات الجوازات عمليات أبشر بأكثر من مليون عملية، حيث أصدرت وجدّدت 84769 جواز سفر إلكتروني، وأصدرت وجدّدت 574247 إقامة، إضافة إلى تنفيذ 37038 عملية تمديد تأشيرة خروج وعودة، و284172 عملية إصدار تأشيرة خروج وعودة، و8539 عملية نقل خدمات، و26154 طلب تقرير مقيم، و12489 إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و1688 إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.

وفيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور في الأمن العام، أنجزت المنصة 81041 عملية تجديد رخصة سير المركبة، و78804 طلبات ورقة إصلاح، و66861 تجديد رخصة سياقة، و68236 إصدار طلب تفويض قيادة، و275621 عملية إسقاط مركبات تالفة ومهملة، و13555 مبايعة مركبات، و4372 عملية مراجعة لصلاحية تأمين المركبات.

أما الخدمات الخاصة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية فتم تنفيذ 7300 إصدار لسجل الأسرة، و12841 تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و78183 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و23696 مستفيدًا من خدمة بياناتي، و5705 تعريفات بفرد الأسرة. وأنجزت المنصة خلال شهر فبراير 146954 طلب توصيل للوثائق بالبريد، و6579 استفسارًا عامًا عن البصمة.

يذكر أن "أبشر" انطلقت قبل أكثر من 12 عامًا لتكون واجهة موحدة لخدمات وزارة الداخلية؛ تنشئ هوية رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار بما يتيح لهم الوصول عبر النفاذ الوطني الموحد إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ لتنفيذ خدماتهم عبر حلول إبداعية وابتكارية من خلال تسخير أحدث التقنيات والاستفادة من الممكنات التقنية.