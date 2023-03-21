اخبار السعوديه

الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن الخميس غرة شهر رمضان

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15 بابا لدخول وجبات الإفطار للمسجد النبوي

أعلنت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي خطتها لشهر رمضان موضحة أهم النقاط التي سيتم تفعيلها لتقديم كافة الخدمات وفق أعلى المعايير...

610f334195.jpgالمدينة المنورة: دوت الخليج
9d1bd73af0.jpg29 شعبان 1444 هـ

تجهيزات لـ2500 معتكف بالمسجد الحرام

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام استعداداً لاستقبال المعتكفين أواخر شهر...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png29 شعبان 1444 هـ

اختتام مهرجان تيماء

اختتمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، فعاليات مهرجانها الأول، والذي نظمته في منتزه السور الأثري بمحافظة تيماء...

icon-byline.pngتبوك: دوت الخليج
icon-clock.png29 شعبان 1444 هـ

صحتك تهمنا بمكة المكرمة

دشنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة منطقة مكة المكرمة، برنامج توعوي للإقلاع عن...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png29 شعبان 1444 هـ

إعادة تأهيل السوق الرمضاني بأبها

أعلنت أمانة منطقة عسير إعادة تفعيل وتأهيل السوق الرمضاني بأبها، مشيرة إلى أن السوق سيبدأ في استقبال الزوار بداية شهر رمضان المبارك...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png29 شعبان 1444 هـ

3500 شجرة بالجوار السكني في المدينة المنورة

زرعت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من 3500 شجرة في مواقع مختلفة من مشروع الجوار السكني، بمساحات تقدر بـ 6000م 2.وتأتي المبادرة التي...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png29 شعبان 1444 هـ

المملكة من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية

أوضح مؤسس «طقس العرب»، والمجموعة العربية الرائدة في التقنية المناخية، محمد الشاكر بأن دول الخليج العربي والمملكة، من أكثر المناطق...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png29 شعبان 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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