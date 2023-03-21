15 بابا لدخول وجبات الإفطار للمسجد النبوي أعلنت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي خطتها لشهر رمضان موضحة أهم النقاط التي سيتم تفعيلها لتقديم كافة الخدمات وفق أعلى المعايير... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 29 شعبان 1444 هـ 29 شعبان 1444 هـ تجهيزات لـ2500 معتكف بالمسجد الحرام جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام استعداداً لاستقبال المعتكفين أواخر شهر... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 29 شعبان 1444 هـ 29 شعبان 1444 هـ اختتام مهرجان تيماء اختتمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، فعاليات مهرجانها الأول، والذي نظمته في منتزه السور الأثري بمحافظة تيماء... تبوك: دوت الخليج تبوك: دوت الخليج 29 شعبان 1444 هـ 29 شعبان 1444 هـ صحتك تهمنا بمكة المكرمة دشنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة منطقة مكة المكرمة، برنامج توعوي للإقلاع عن... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 29 شعبان 1444 هـ 29 شعبان 1444 هـ إعادة تأهيل السوق الرمضاني بأبها أعلنت أمانة منطقة عسير إعادة تفعيل وتأهيل السوق الرمضاني بأبها، مشيرة إلى أن السوق سيبدأ في استقبال الزوار بداية شهر رمضان المبارك... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 29 شعبان 1444 هـ 29 شعبان 1444 هـ 3500 شجرة بالجوار السكني في المدينة المنورة زرعت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من 3500 شجرة في مواقع مختلفة من مشروع الجوار السكني، بمساحات تقدر بـ 6000م 2.وتأتي المبادرة التي... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 29 شعبان 1444 هـ 29 شعبان 1444 هـ المملكة من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية أوضح مؤسس «طقس العرب»، والمجموعة العربية الرائدة في التقنية المناخية، محمد الشاكر بأن دول الخليج العربي والمملكة، من أكثر المناطق... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 29 شعبان 1444 هـ 29 شعبان 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر تعذر رؤية هلال رمضان في مرصد تمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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