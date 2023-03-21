جامعة نورة ومركز تنمية الغطاء النباتي يوقعان اتفاقية بيئية

أبرمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023م، اتفاقية تعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر، وذلك في مقر الجامعة.

الاتفاقية تهدف إلى تحديد أُطر ومجالات التعاون بين الطرفين؛ لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في تحقيق المبادرات البيئية ذات الأثر الإيجابي، وتبادل الخبرات والاستشارات بين الطرفين.

وتضمَّنت الاتفاقية عدة مجالات للتعاون من أبرزها: إنشاء وتطوير برامج أكاديمية ذات العلاقة بتنمية الغطاء النباتي، إعداد وتنفيذ أنشطة وبرامج وحملات تطوعية في مجال التشجير، التنسيق والتعاون في مجال إقامة الفعاليات والمبادرات الوطنية ذات العلاقة، إقامة أندية بيئية طلابية لنشر الوعي بحماية البيئة، التعاون في مجال الأبحاث النوعية البيئية، وإعداد الدورات التدريبية التي تخدم الطرفين.

ومثَّلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتورة نوال الرشيد، بينما مثَّل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مدير عام الإدارة العامة للمراعي في المركز، الدكتور مشعل الحربي.

ويأتي ذلك من منطلق حرص الطرفين على التعاون بين القطاعات والمؤسسات الوطنية؛ من أجل تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر في المجالات العلميَّة، والبيئيَّة، والبحثيَّة، والأكاديميَّة، والتدريبيَّة، والتطوعيَّة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية والوطنية للبيئة، والمشاركة الفاعَّلة في نجاح مبادرات المملكة تجاه تنمية البيئة.