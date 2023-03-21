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15 بابا لدخول وجبات الإفطار للمسجد النبوي
أعلنت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي خطتها لشهر رمضان موضحة أهم النقاط التي سيتم تفعيلها لتقديم كافة الخدمات وفق أعلى المعايير...
تجهيزات لـ2500 معتكف بالمسجد الحرام
جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام استعداداً لاستقبال المعتكفين أواخر شهر...
اختتام مهرجان تيماء
اختتمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، فعاليات مهرجانها الأول، والذي نظمته في منتزه السور الأثري بمحافظة تيماء...
صحتك تهمنا بمكة المكرمة
دشنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة منطقة مكة المكرمة، برنامج توعوي للإقلاع عن...
إعادة تأهيل السوق الرمضاني بأبها
أعلنت أمانة منطقة عسير إعادة تفعيل وتأهيل السوق الرمضاني بأبها، مشيرة إلى أن السوق سيبدأ في استقبال الزوار بداية شهر رمضان المبارك...
3500 شجرة بالجوار السكني في المدينة المنورة
زرعت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من 3500 شجرة في مواقع مختلفة من مشروع الجوار السكني، بمساحات تقدر بـ 6000م 2.وتأتي المبادرة التي...
المملكة من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية
أوضح مؤسس «طقس العرب»، والمجموعة العربية الرائدة في التقنية المناخية، محمد الشاكر بأن دول الخليج العربي والمملكة، من أكثر المناطق...
كانت هذه تفاصيل خبر بحكم قضائي.. أمانة جدة تستعيد موقعا على الواجهة البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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