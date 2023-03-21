الجوازات: جميع المنافذ جاهزة لاستقبال المعتمرين والزوار

أعلن نائب مدير عام الجوزات، اللواء الدكتور صالح المربع، عن الانتهاء من جميع الخطط الخاصة باستقبال المعتمرين والزوار. وأفاد نائب مدير الجوازات، خلال مؤتمر صحفي لقيادات قوات أمن العمرة، اليوم الثلاثاء، أن القدوم إلى العمرة متاح من جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، مشيرا إلى أن المنافذ كافة على أهبة الاستعداد، ومضيفا أنه جرى تجهيز صالات مخصصة للمعتمرين في المنافذ البرية.



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