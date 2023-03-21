السعودية اليوم / المديرية العامة لمكافحة المخدرات تحتفي بالملتحقين بالأنشطة التدريبية التخصصية



الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

احتفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بتخريج الملتحقين بالأنشطة التدريبية التخصصية من منسوبيها، التي أقيمت في أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وذلك بحضور مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني.

وهنأ اللواء القرني (4128) متدربًا من منسوبي ومنسوبات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، استفادوا من (111) برنامجاً في مختلف التخصصات والمجالات العلمية والأمنية، وكرّم المتفوقين والمشرفين العلميين على البرامج.

// انتهى //

22:58ت م

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