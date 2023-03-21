السعودية اليوم / سموُّ أميرِ حائل يرعى حفلَ تخريج 62 طبيبًا في البورد السعودي



حائل 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل اليوم، حفل تخريج 62 طبيبًا حاصلين على البورد السعودي من تجمُّع حائل الصحي، كما دشَّن سموُّه أكاديميةَ طب الأسرة وإطلاق جائزة الشيخ حمود المعجل للتميز الوظيفي.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي، كلمةً ثمَّن فيها رعاية سموِّه حفلَ تخريج أطباء برامج شهادة الاختصاص في البورد السعودي، وتشرُّفهم بأن يتوَّجوا عند نهاية مسيرتهم التعليمية من قبل سموِّه.

ودشَّن سموُّه أكاديميةَ طب الأسرة التي يأتي إنشاؤها من أجل توفير بيئة تعليمية وتدريبية تسهم في توفير أطباء أسرة يحملون كفاءة عالية تدعم احتياجات منطقة حائل من أطباء الأسرة، كما أطلق سموُّه جائزةَ الشيخ حمود المعجل، للتميز الوظيفي بقيمة إجمالية تبلغ مليون ريال بواقع 100 ألف ريال سنويًّا تمنح للمتميزين من الأطباء والممرضين والممارسين الصحيين والإداريين والعاملين في الخدمات المساندة؛ لتحفيز الموظفين على التميز.

وأكد المشرف على أوقاف الشيخ حمود المعجل - رحمه الله - ابنه فايز بن حمود المعجل، أن الجائزة تحاكي الروح التحفيزية والطموحة لملهم التميز في المنطقة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل ،التي تتطلع دومًا لتفوق أبناء حائل في مختلف المجالات، مشيدًا بجهود تجمع حائل الصحي وحرصهم على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدًا أن هذه الجائزة جزء من أهداف الأوقاف التي أوصى بها الشيخ حمود المعجل إيمانًا بأن التحفيز خير وسيلة للتطوير ووصول منطقتنا حائل إلى أعلى مستوى في مختلف المجالات.

كما شهدَ سموُّ أميرِ المنطقة توقيعَ اتفاقية تعاون بين تجمع حائل الصحي والهيئة

وفي نهاية الحفل تسلَّم سموُّه هديةً تذكاريةً من تجمع حائل الصحي عبارة عن زيّ طبي.

وارتجلَ سموُّ الأمير عبدالعزيز بن سعد، كلمةً وجهها للخريجين والخريجات من أطباء برامج شهادة الاختصاص في البورد السعودي ، حامدًا الله على نعمه ، في قرب شهر الخير ، وفي وطن الخير، وأمام تفوق وتميز أبناء وبنات الوطن؛ وفي تخصصات طبية عالية.

ونوَّه سموُّه بدعم خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - مشيرًا إلى أن حائل من خلال تجمع حائل الصحي ومنظومة الصحة تسعى لتكون لها بصمة في مسار الارتقاء بالخدمات إلى مستويات متقدمة صحيًّا وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، معربًا عن شكره لكل من أسهم في تأهيل وتميز أبناء الوطن وقيادتهم باحترافية لمسؤولياتهم الصحية وبجودة وإخلاص، متطلعًا نحو المزيد من الإنجازات والنجاحات بأيدي وطنية قادرة على الوصول إلى العالمية بأدائها وابتكاراتها وطموحها في وطن يهيئ لأبنائه الحياة الكريمة والبيئة الداعمة للتميز.

// انتهى //

22:38ت م

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حائل 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل اليوم، حفل تخريج 62 طبيبًا حاصلين على البورد السعودي من تجمُّع حائل الصحي، كما دشَّن سموُّه أكاديميةَ طب الأسرة وإطلاق جائزة الشيخ حمود المعجل للتميز الوظيفي.وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي، كلمةً ثمَّن فيها رعاية سموِّه حفلَ تخريج أطباء برامج شهادة الاختصاص في البورد السعودي، وتشرُّفهم بأن يتوَّجوا عند نهاية مسيرتهم التعليمية من قبل سموِّه.ودشَّن سموُّه أكاديميةَ طب الأسرة التي يأتي إنشاؤها من أجل توفير بيئة تعليمية وتدريبية تسهم في توفير أطباء أسرة يحملون كفاءة عالية تدعم احتياجات منطقة حائل من أطباء الأسرة، كما أطلق سموُّه جائزةَ الشيخ حمود المعجل، للتميز الوظيفي بقيمة إجمالية تبلغ مليون ريال بواقع 100 ألف ريال سنويًّا تمنح للمتميزين من الأطباء والممرضين والممارسين الصحيين والإداريين والعاملين في الخدمات المساندة؛ لتحفيز الموظفين على التميز.وأكد المشرف على أوقاف الشيخ حمود المعجل - رحمه الله - ابنه فايز بن حمود المعجل، أن الجائزة تحاكي الروح التحفيزية والطموحة لملهم التميز في المنطقة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل ،التي تتطلع دومًا لتفوق أبناء حائل في مختلف المجالات، مشيدًا بجهود تجمع حائل الصحي وحرصهم على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدًا أن هذه الجائزة جزء من أهداف الأوقاف التي أوصى بها الشيخ حمود المعجل إيمانًا بأن التحفيز خير وسيلة للتطوير ووصول منطقتنا حائل إلى أعلى مستوى في مختلف المجالات.كما شهدَ سموُّ أميرِ المنطقة توقيعَ اتفاقية تعاون بين تجمع حائل الصحي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية لبدء انطلاق أكاديمية الأسرة للدراسات العليا، وكرَّم سموُّه مديري برامج التدريب من منسوبي التجمع.وفي نهاية الحفل تسلَّم سموُّه هديةً تذكاريةً من تجمع حائل الصحي عبارة عن زيّ طبي.وارتجلَ سموُّ الأمير عبدالعزيز بن سعد، كلمةً وجهها للخريجين والخريجات من أطباء برامج شهادة الاختصاص في البورد السعودي ، حامدًا الله على نعمه ، في قرب شهر الخير ، وفي وطن الخير، وأمام تفوق وتميز أبناء وبنات الوطن؛ وفي تخصصات طبية عالية.ونوَّه سموُّه بدعم خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - مشيرًا إلى أن حائل من خلال تجمع حائل الصحي ومنظومة الصحة تسعى لتكون لها بصمة في مسار الارتقاء بالخدمات إلى مستويات متقدمة صحيًّا وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، معربًا عن شكره لكل من أسهم في تأهيل وتميز أبناء الوطن وقيادتهم باحترافية لمسؤولياتهم الصحية وبجودة وإخلاص، متطلعًا نحو المزيد من الإنجازات والنجاحات بأيدي وطنية قادرة على الوصول إلى العالمية بأدائها وابتكاراتها وطموحها في وطن يهيئ لأبنائه الحياة الكريمة والبيئة الداعمة للتميز.// انتهى //22:38ت م0288

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