السعودية اليوم / هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعقدُ ورشةَ عمل تعريفية بين مقدمي خدمات الاتصالات والتقنية



الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

عقدت - اليوم- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ورشة عمل تعريفية بمكتب التسوية الودية بين مقدمي خدمات الاتصالات والتقنية، الذي أطلقته الهيئة في مطلع الشهر الجاري بالتنسيق مع مركز المصالحة التابع لوزارة العدل.

وتهدف ورشة العمل، إلى تسليط الضوء على آلية عمل مكتب التسوية والخدمات التي يقدمها وأدواره وشرح آلية تقديم الهيئة لخدمة التسوية ومتطلباتها.

وانطلقت أعمال الورشة التي شهدت حضور عدد من شركات قطاعي الاتصالات والتقنية باستعراض نبذة عن مكتب التسوية الودية، وأدوار الهيئة في حل النزاعات، بالإضافة إلى التعريف بمحددات استقبال الهيئة للنزاعات المراد حلها بواسطة مكتب التسوية، وهي أن يكون طرفا النزاع من ضمن مقدمي خدمة مرخصين لتقديم خدمات الاتصالات، وخدمات التقنية، وخدمات منصات المحتوى الرقمي، والخدمات المنبثقة من النظام، بشرط أن يكون محل النزاع متعلق بقطاع الاتصالات والتقنية، الذي يشمل المنازعات التعاقدية والمنازعات المالية.

وكشفت ورشة العمل عن القيمة المضافة التي يقدمها المكتب لقطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، حيث تتميز معاملاته بالسرية والحياد والجودة والوضوح، وذلك في سبيل إيجاد حلول أسهل وأسرع مقدمة من متخصصين في فترة لا تتجاوز 30 يوماً عبر مسار إلكتروني متكامل.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل أدوار الهيئة التنظيمية الساعية إلى تمكين ودعم قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة بالمواءمة مع التوجهات الحكومية، وبما يحقق رؤية وإستراتيجية الهيئة.

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22:08ت م

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