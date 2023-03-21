

مكة المكرمة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

أنهَت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب - ممثلة بإدارة شؤون المصاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- استعداداتِها، وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك هذا العام ١٤٤٤هـ.

وأوضح مدير الإدارة سعد بن غويلب الندوي، أن الخطة تقوم على تهيئة وتنظيف وتعقيم الدواليب والأرفف الرخامية، وتحديد ما تحتاج إليه من صيانة ،وتجهيز المصليات بكل ما تحتاجه من طبعات جديدة من المصاحف مختلفة الأحجام, التي تشمل المصاحف العادية، والمصحف الجوامعي، والمصحف ذا الحجم الكبير، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم، ومصاحف "برايل "للمكفوفين، بالإضافة إلى التفاسير الميسرة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .

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22:00ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إدارة المصاحف والكتب بشؤون الحرمين تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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