السعودية اليوم / اختتام ملتقى تأهيل المبتعثين ضمن مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين ومساري التخصصات الصحية والتميُّز



الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

اختتمت وزارة التعليم - ممثلةً بمركز خدمات الابتعاث، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث-اليوم، ملتقى تأهيل المبتعثين الذي عُقِد على مدى يومين متتالين عبر الاتصال المرئي، بحضور 4000 آلاف مبتعث ومبتعثة مستجدين ومرشحين للابتعاث ضمن مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين، ومساري التخصصات الصحية والتميُّز.

وأكدت وكيل وزارة التعليم للابتعاث رئيس اللجنة الإشرافية للملتقى الدكتورة أمل شقير أن الملتقى يأتي ضمن الدور التوعوي لإستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقَها سموُّ وليِّ العهد -حفظه الله- وتنفِّذها الوزارة بإشراف من برنامج تنمية القدرات البشرية؛ لتزويد المبتعثين بالمعلومات الضرورية واللازمه لمساعدتهم في تحقيق أعلى درجات التميُّز خلال رحلة الابتعاث والعودة للوطن؛ للإسهام في عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية

وبيَّنت الدكتورة شقير، أن الملتقى تضمَّن العديدَ من الجلسات الحِوارية والتثقيفية التي قدمها متخصصون في البرنامج وفي مركز خدمات الابتعاث؛ لشرح الأنظمة والتعليمات التي تهم المبتعثين، والتعريف بدور الجهات المساندة، إضافة إلى تناول عدد من الموضوعات التي تهدف لتعزيز الهوية الوطنية، والشخصية السعودية لدى المبتعثين، إلى جانب استعراض رحلة الابتعاث للطلبة بدءًا من إجراءات القبول إلى موعد التخرج ،من خلال تقديم معلومات عن الأنظمةِ التعليمية والقانونية والاجتماعية في البلد المبُتعث إليه.

// انتهى //

21:45ت م

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الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واساختتمت وزارة التعليم - ممثلةً بمركز خدمات الابتعاث، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث-اليوم، ملتقى تأهيل المبتعثين الذي عُقِد على مدى يومين متتالين عبر الاتصال المرئي، بحضور 4000 آلاف مبتعث ومبتعثة مستجدين ومرشحين للابتعاث ضمن مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين، ومساري التخصصات الصحية والتميُّز.وأكدت وكيل وزارة التعليم للابتعاث رئيس اللجنة الإشرافية للملتقى الدكتورة أمل شقير أن الملتقى يأتي ضمن الدور التوعوي لإستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقَها سموُّ وليِّ العهد -حفظه الله- وتنفِّذها الوزارة بإشراف من برنامج تنمية القدرات البشرية؛ لتزويد المبتعثين بالمعلومات الضرورية واللازمه لمساعدتهم في تحقيق أعلى درجات التميُّز خلال رحلة الابتعاث والعودة للوطن؛ للإسهام في عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.وبيَّنت الدكتورة شقير، أن الملتقى تضمَّن العديدَ من الجلسات الحِوارية والتثقيفية التي قدمها متخصصون في البرنامج وفي مركز خدمات الابتعاث؛ لشرح الأنظمة والتعليمات التي تهم المبتعثين، والتعريف بدور الجهات المساندة، إضافة إلى تناول عدد من الموضوعات التي تهدف لتعزيز الهوية الوطنية، والشخصية السعودية لدى المبتعثين، إلى جانب استعراض رحلة الابتعاث للطلبة بدءًا من إجراءات القبول إلى موعد التخرج ،من خلال تقديم معلومات عن الأنظمةِ التعليمية والقانونية والاجتماعية في البلد المبُتعث إليه.// انتهى //21:45ت م0275

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