

الرياض 29 شعبان 1444 الموافق 21 مارس 2023 واس

نظَّم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اليوم ، ورشة العمل الرابعة بعنوان ( الإطار العام لنموذج الدعم متعدد المستويات MTSS ) التي تأتي استكمالاً لمبادرة رحلة التعلم الشامل في التعليم العام للطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمقر وزارة التعليم بالرياض.

وانطلقت ورشة العمل باستعراض آخر التحديثات للمخرج الثاني (بناء أدوات القياس والمسح والاختبارات) وآليات العمل لبناء المقاييس وتحكيمه، تلا ذلك استعراض إطار نموذج الدعم متعدد المستويات (MTSS) النموذج الوقائي للدعم متعددالمستويات، الذي يحاول تلبية احتياجات جميع الطلاب في الصف العام - بما فيهم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة - عن طريق تقديم تدخلات متدرجة المستويات في الجوانب الأكاديمية والسلوكية لهم على حد سواء، ويمثل إطارًا مرجعيًّا يقدم رؤية تسهم في التطبيق الفعَّال في مدارس التعليم العام لتحسين المخرجات الأكاديمية والسلوكية لدى جميع الطلاب بما فيهم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراحل التعليمية (رياض الأطفال، الابتدائية، المتوسطة والثانوية) من خلال تناول المكونات الأساسية لهذا النموذج.

// انتهى //

21:41ت م

0273





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز أبحاث الإعاقة ينظِّم ورشةَ العمل الرابعة ضمن مبادرة رحلة التعلم الشامل في التعليم العام للطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.