السعودية اليوم / الجوازات تؤكدُ جاهزيتَها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك



الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك عبر جميع منافذ المملكة الدولية.

وأوضحت الجوازات أنه تم دعم جميع صالات الاستقبال في المنافذ كافة بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى لخدمة زوار بيت الله الحرام وتجهيز جميع المنصات بأحدث الأجهزة والتقنيات.

ونوَّهت الجوازات إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.

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20:58ت م

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