السعودية اليوم / الأحوال المدنية تُقَدِّمُ خدماتِها في الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك



الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مواعيد تقديم خدماتها للمستفيدين الحاصلين على مواعيد من منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، في الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك في (29) مكتبًا للنساء والرجال في المناطق الرئيسية.

وأوضحت الأحوال المدنية أن مكاتبها ستقدم الخدمة المسائية للمواطنين والمواطنات من الأحد إلى الخميس وذلك من الساعة التاسعة مساءً حتى الواحدة صباحًا، مشيرةً إلى أنه يمكن الاطلاع على المكاتب وحجز موعد للمراجعة من خلال نظام المواعيد في منصة "أبشر".

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20:58ت م

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