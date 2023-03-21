السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.8 درجات يضربُ باكستان وأفغانستان



إسلام آباد 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم، كلًّا من أفغانستان وباكستان.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 180 كيلومتراً في منطقة جبال "هندوكوش" بشمال أفغانستان.

وشعر بهزته سكان أفغانستان وباكستان وأجزاء من الهند، وكازاخستان وطاجيكستان وأوزباكستان.

ولم ترد في باكستان على الفور أنباء عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، غير أن السلطات الباكستانية وضعت قوات الدفاع المدني في حالة تأهب تام للتعامل مع أي ظروف قد تستجد.

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20:47ت م

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