السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تعلنُ مواعيدَ تفويج حملة التصاريح للروضة الشريفة خلال شهر رمضان



المدينة المنورة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي مواعيد تفويج حملة التصاريح للروضة الشريفة خلال شهر رمضان المبارك خلال المدة من 1 - 19 رمضان القادم.

وتكون المواعيد للرجال من ٢،٣٠ صباحًا إلى صلاة الفجر، ومن ١١،٣٠ صباحًا إلى صلاة العشاء، فيما تكون مواعيد النساء من بعد صلاة الفجر إلى ١١صباحًا ومن ١١ مساءً إلى ٢ صباحًا .

وبيَّنت الوكالة أن الدخول للرجال والنساء سيكون من الساحات الجنوبية مقابل باب رقم ٣٧.

// انتهى //

20:43ت م

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