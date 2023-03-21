شكرا لقرائتكم منفذو جرائم حيازة مخدرات ومخالفة نظام العمل والإقامة في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على عدد من المتورطين في جرائم عدة بالرياض، أبرزها حيازة مواد مخدرة، ومخالفة نظام العمل والإقامة.

تفاصيل الجرائم

وقال الأمن العام في مقطع فيديو: إنه تم القبض على مواطنين قاما بالاعتداء على آخرين وتهديدهما بإطلاق أحدهما النيران في الهواء من سلاح بحوزته إثر خلاف بينهم وتعريض حياتهم للخطر.

وتابع: تم القبض على 265 مخالفًا لنظام العمل والإقامة من الجنسيات البنجلاديشية، والهندية، والباكستانية، والسودانية، واليمنية، والمصرية، والنيبالية، والأفغانية، والإثيوبية، والسيرلانكية، وذلك في مواقع الفحص الدوري.

وأردف: مواطن بحوزته 25 كجم من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبته، وسلاح ناري وطلقات حية، مضيفًا: مواطنان ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الكينية قاموا بسلب مركبة تحت تهديد سلاح ناري، وضبط بحوزتهم مركبة أخرى، تبين من بيانات الاستعلام أنها مسروقة، و34 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و18 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

واستطرد: مواطنان بحوزتهما 42.495 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و12 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأ داخل مركبة يقودها أحدهما، فضلًا عن مواطن قام بسرقة مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري.

وأكمل: مواطن بحوزته 1980 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في مركبته.