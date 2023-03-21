شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يشهد حفل تخريج الدفعة 20 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رعى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، حفل تخريج الدفعة 20 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، في مقر الكلية بمحافظة الطائف.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية، قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن محمد بن علي البلوي.

وفور وصوله، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عرض عسكري

بعد ذلك، ألقى قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، كلمة عبّر فيها عن ترحيبه لرعاية وزير الدفاع وتشريفه لحفل تخريج الدفعة 20 من طلبة الكلية، موضحًا بأن الخريجين أمضوا ثلاثة أعوام في رحاب الكلية، أنهوا فيها كافة متطلبات تأهيلهم العسكري والأكاديمي بصبر وعزم.

إثر ذلك، جرى العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم الطلبة المتفوقين، وتسلَّم وزير الدفاع هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.

بعد ذلك، تقلّد الخريجون رتبهم العسكرية، ثم عُزف السلام الملكي، والتُقطت الصورة التذكارية مع الخريجين.

حضر الحفل، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، ووزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.