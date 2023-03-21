السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تناقش تحديات شركات الإعاشة في الحج



مكة المكرمة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

أقامت أمانة العاصمة المقدسة ورشة عمل تجويد خدمات شركات الإعاشة والتغذية لضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وناقشت الورشة التحديات والحلول المطلوبة لتقديم خدمات الاعاشة لضيوف الرحمن، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والرسمية المشاركة وشركات الاعاشة، وبالشراكة مع طائفة متعهدي الاعاشة والتغذية بمكة المكرمة، وذلك في قاعة الدار البيضاء بالشرائع.

وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي: "نسعى من خلال اجتماعنا إلى تجويد خدمات التغذية والإعاشة لضيوف الرحمن بمناقشة عدة محاور تتعلق باستعدادات متعهدي مطابخ الاعاشة بمكة المكرمة والتحديات التي تواجههم في تقديم خدمات الإعاشة في موسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ, من ضمنها تحديد ممكنات احتساب الطاقة التشغيلية لكل موقع وتوثيق التعاقدات وتحديات تشغيل العمالة الموسمية وإصدار تصاريح العمل ودخول المشاعر المقدسة، إضافة إلى تنوع الوجبات بما يرضي الحاج واحتياجاته الغذائية.

وشاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء بورقة عمل توضح مهام ومجهودات الهيئة في متابعة سلامة الغذاء كذلك مشاركة طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة بالتعريف بهام الطائفة واستعراض مقومات تجويد خدمات الإعاشة من خلال طرح متطلبات المتعهدين و ملاحظاتهم حول آليات العمل خلال موسم الحج واعتماد الآليات اللازمة لتنفيذ خدمات الاعاشة بأفضل و أرقى المعايير العالمية المطلوبة.

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19:53ت م

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