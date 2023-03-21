السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بحائل تكمل جاهزيتها لشهر رمضان المبارك



حائل 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة حائل جاهزية الجوامع والمساجد المنطقة لشهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الخطط المعدة لتهيئة الاستعدادات والإمكانيات لتوفير الوسائل والسبل لتأدية المصلين صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة.

وبين الفرع أنه تم تجهيز 3642 جامعاً ومسجداً في منطقة حائل والقرى التابعة لها حيث تضمنت التجهيزات التأكد من مكبرات الصوت والأجهزة الكهربائية والفرش، إلى جانب تكثيف الجولات الرقابية على المساجد من مراقبي الصيانة والتشغيل للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين.

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19:52ت م

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