السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرعى توقيع عقدين لصيانة الطرق وتشغيل النقل العام



بريدة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، توقيع أمانة منطقة القصيم عقدين مع شركة الرواف للمقاولات والشركة

ونوّه سمو أمير القصيم بحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير خدمة النقل العام التي تسهم في تحسين وتطوير خدمات النقل بالمملكة تحقيقاً لبرامج جودة الحياة التي تنطلق من رؤية السعودية 2030 ، وبما ينعكس على الجوانب الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية.

وأشار سموه إلى أن توقيع هذه العقود تترجم الجهود التي تبذلها الدولة ـ أعزها الله ـ لدعم البنية الاقتصادية للمنطقة، وفتح قنوات استثمارية وزيادة الفرص الاقتصادية بالمنطقة.

يشار إلى أنه قد بلغت قيمة عقد صيانة الطرق الرئيسية لمدينة بريدة مع شركة الرواف أكثر من 117 مليون ريال ، في حين بلغت قيمة عقد تشغيل النقل العام بالحافلات مع سابتكو مبلغ 115 مليون ريال .

وتأتي هذه العقود في إطار العمل على التطوير والتحسين والارتقاء بجودة أعمال البنية التحتية في المدن السعودية على مستوى مختلف الخدمات.

كما تساهم العقود التي أبرمت في صيانة الطرق وتشغيل النقل العام بالحافلات في بريدة وعنيزة على الارتقاء بجودة الخدمات بما ينعكس على المواطن والمقيم وتحقيق معايير جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

// انتهى//

19:49ت م

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بريدة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسشهد صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، توقيع أمانة منطقة القصيم عقدين مع شركة الرواف للمقاولات والشركة السعودية للنقل الجماعي(سابتكو) ، لصيانة الطرق الرئيسية لمدينة بريدة ولتشغيل النقل العام بالحافلات في بريدة وعنيزة.ونوّه سمو أمير القصيم بحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير خدمة النقل العام التي تسهم في تحسين وتطوير خدمات النقل بالمملكة تحقيقاً لبرامج جودة الحياة التي تنطلق من رؤية السعودية 2030 ، وبما ينعكس على الجوانب الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية.وأشار سموه إلى أن توقيع هذه العقود تترجم الجهود التي تبذلها الدولة ـ أعزها الله ـ لدعم البنية الاقتصادية للمنطقة، وفتح قنوات استثمارية وزيادة الفرص الاقتصادية بالمنطقة.يشار إلى أنه قد بلغت قيمة عقد صيانة الطرق الرئيسية لمدينة بريدة مع شركة الرواف أكثر من 117 مليون ريال ، في حين بلغت قيمة عقد تشغيل النقل العام بالحافلات مع سابتكو مبلغ 115 مليون ريال .وتأتي هذه العقود في إطار العمل على التطوير والتحسين والارتقاء بجودة أعمال البنية التحتية في المدن السعودية على مستوى مختلف الخدمات.كما تساهم العقود التي أبرمت في صيانة الطرق وتشغيل النقل العام بالحافلات في بريدة وعنيزة على الارتقاء بجودة الخدمات بما ينعكس على المواطن والمقيم وتحقيق معايير جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.// انتهى//19:49ت م0241

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