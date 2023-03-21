السعودية اليوم / أمانة منطقة تبوك تعتمد خطتها لشهر رمضان المبارك



تبوك 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

اعتمدت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة خطتها وبرنامج عملها خلال شهر رمضان المبارك، تمثلت في تكثيف أعمال النظافة والرقابة البيئية ومتابعة الأسواق ومتاجر بيع المواد الغذائية والبسطات الرمضانية ومتابعة المرافق العامة.

وأوضح وكيل أمين منطقة تبوك للخدمات الدكتور محمد بديوي أن الخطة اعتمدت على تكثيف الأعمال الرقابية وأعمال النظافة خاصة في المناطق التي تشهد كثافة عالية من قبل مرتادي المساجد والأسواق خلال الشهر الفضيل .

وأفاد أن الأمانة قامت بتوفير جميع الطاقات والإمكانيات منذ وقت مبكر، وفقاً لخطة عمل متكاملة حددت فيها مسؤوليات ومهام إدارات النظافة والرقابة والامتثال والمختبر البيئي خلال الموسم, إضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات المتعلقة بالمواطنين والمقيمين، منوهاً بأنه في مجال النظافة تم تجنيد أكثر من ٢١٠٠ عامل و ١٢٣ ضاغطة وتقسيم العمل على فترتين صباحية ومسائية، وبساعات عمل توافق آلية العمل في أربع مناطق بالمنطقة، تشمل نظافة الحدائق وساحات المساجد والأسواق والشوارع.

وفي العمل الرقابي أبان مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال المهندس مساعد الشريف، أن خطة العمل ستشتمل على فترتين صباحية ومسائية، سيتم خلالها القيام بـ ٦٦ ألف زيارة ميدانية متوقعة يقوم بها أكثر من ١٠٠ مراقب، حيث سيتم من خلالها متابعة المطاعم والوجبات السريعة ومنشآت بيع اللحوم والأسماك والمطابخ والأسواق الشعبية ويتم خلال هذه الخطة متابعة تحضير وتجهيز الأطعمة بطريقة تداولها وعدم عرضها خارج المحلات مع عدم وجود بسطات داخل الأحياء والشوارع التجارية غير مرخصة, وتطبيق الاشتراطات الصحية على المحلات والعاملين بها.

وأضاف أن الأمانة استبقت الشهر المبارك بحملة توعوية مكثفة على المنشآت الغذائية بعدة لغات تتضمن آلية التعامل الأمثل مع الأطعمة والمشروبات والطرق الصحية لتخزينها.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات صحية من قبل المنشآت التجارية أو أي ملحوظات على النظافة العامة عبر تطبيق "بلدي" أو بالاتصال بمركز البلاغات 940، على مدار الساعة.

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19:21ت م

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