السعودية اليوم / مصرع 10 بحارة في حادث غرق سفينة صيد جنوب المغرب



الرباط 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

لقي 10 بحارة مصرعهم اليوم، إثر تعرض سفينة الصيد التي كانوا على متنها للغرق على بعد 220 كلم في عرض ساحل إقليم الداخلة جنوب المغرب.

وأوضح بيان للسلطات المحلية للإقليم أنه جرى انتشال جثث 10 أشخاص وإنقاذ 5 آخرين، فيما البحث لازال جاريا للعثور على شخصين مفقودين.

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18:59ت م

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