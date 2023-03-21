

الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

رأس معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، اليوم، الاجتماع الثالث لهذا العام لوكلاء إمارات المناطق، وذلك في مقر وزارة الدخلية بالرياض.

ونقل معاليه للمشاركين تحيّات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، مؤكدًا حرص سموه على أن تُحقق هذه الاجتماعات الغاية المرجوة منها.

وتم استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع السنوي الـ30 لأصحاب السمو أمراء المناطق الذي سينعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

// انتهى //

18:51ت م

0221





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل وزارة الداخلية يرأس الاجتماع الثالث لوكلاء إمارات المناطق للعام 1444هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.