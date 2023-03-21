شكرا لقرائتكم خبر عن ريناد يعلن قائمة السعودية لمعسكر جدة وانتظام اللاعبين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتظم لاعبو المنتخب السعودي اليوم الإثنين، في معسكرهم بمدينة جدة، الذي سيستمر حتى 28 مارس الحالي، ضمن فترة التوقف الدولي بالفيفا.

ويتخلل معسكر الأخضر في جدة، خوض مباراتين وديتين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل، الأولى أمام منتخب فنزويلا يوم 24 مارس الجاري، والثانية مع منتخب بوليفيا يوم 28 من ذات الشهر.

وكان المدير الفني للأخضر هيرفي رينارد قد استدعى 26 لاعبا من أجل هذا المعسكر وهم:

"محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، رياض شراحيلي، محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا".

فيما قرر المدرب الفرنسي، استبعاد سامي النجعي للإصابة، وحل مكانه عبدالله الحمدان، قبل انطلاق المعسكر بساعات قليلة.