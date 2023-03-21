شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الفرنسي يهدد استمرار رينارد مع السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الاثنين عن إمكانية رحيل هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وقالت شبكة "RMC Sport" إن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دخل في مفاوضات متقدمة جدا مع رينارد، ليتولى تدريب المنتخب النسائي الأزرق.

وتابعت نقلًا عن جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون، عضو لجنة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "رينارد يستعد لتقديم الأسماء المقترحة لطاقمه المعاون، وبالطبع هناك أسماء أخرى على طاولة الاتحاد الفرنسي، لتفادي أي مفاجآت قد تحدث في الساعات الأخيرة".

وأضافت: "رينارد يعمل حاليًا على إنهاء علاقته مع المنتخب السعودي بطريقة إيجابية، وفي حال نجاحه، سيكون هو المدرب الجديد لمنتخب السيدات الفرنسي، ورغم انشغاله بمباراتين وديتين مع المنتخب السعودي يومي 24، 28 من الشهر الحالي ضد فنزويلا وبوليفيا، فقد بدأ مشاهدة مباريات عديدة لمنتخب سيدات فرنسا".

وقالت: "إنه يستعد لاختيار القائمة الجديدة للمنتخب يوم 30 من الشهر الجاري، لبدء أول تجمع في الأول من أبريل المقبل، وسوف يصطحب معه مساعده الحالي لوران بونادي، في حال أنهى تعاقده مع منتخب السعودية".

ووصل هيرفي رينارد اليوم الاثنين إلى جدة على رأس المنتخب السعودي لدخول معسكر خلال أيام الفيفا يستمر حتى 28 مارس الجاري.