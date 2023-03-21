السعودية اليوم / أمانة وبلديات منطقة الباحة تعتمد خطتها خلال شهر رمضان المبارك



الباحة 29 شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس 2023م واس

وجه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ، جميع وكالات الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة بتكثيف الجهود المبذولة والأعمال الميدانية والحملات الرقابية أثناء شهر رمضان المبارك.

وتضمنت خطة أمانة وبلديات منطقة الباحة حشد الفرق الميدانية اللازمة وجدولة أعمالها في أوقات الذروة وذلك لمتابعة المنشآت الغذائية كالمطاعم والمخابز والملاحم ومحلات الحلويات، كما تغطي الخطة تكثيف أعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي وتفريغ حاويات النظافة أولاً بأول، بالإضافة إلى تجهيز المنتزهات والحدائق والساحات البلدية والقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للطرق والأرصفة والإنارة والمزروعات والمسطحات الخضراء وألعاب الأطفال.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق البلدية في مدن ومحافظات ومراكز وقرى منطقة الباحة ستعمل خلال شهر رمضان المبارك على فترتين نهارية وليلية، وستسمر الأعمال والخدمات البلدية بشكل متواصل على مدار الساعة، مشدداً على أهمية التزام الباعة الجائلين بالمواقع المخصصة لهم ضمن الحاضنات البلدية والمواقع المعتمدة التي يتم الترخيص لها وتخضع للرقابة الصحية من قبل الفرق البلدية.

وبين أن المنتزهات والحدائق في منطقة الباحة عددها يتجاوز (275) حديقة ومنتزهاً وساحة بلدية مهيأة لاستقبال المرتادين من الأهالي والزوار في ظل الأجواء الجميلة والماطرة التي تشهدها مدن ومحافظات منطقة الباحة، مشيراً إلى أن أمانة وبلديات منطقة الباحة تحرص على تفعيل المشاركة المجتمعية وفتح قنوات التطوع البلدي من خلال تمكين الفرق التطوعية والجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية وإشراكهم في الفعاليات المختلفة وخدمة المجتمع والإسهام في بعض الأعمال الرقابية والتوعوية.

وأضاف الدكتور السواط أن الأمانة ستعمل مع شركائها على تنظيم عدد من الفعاليات الرمضانية الخاصة بالأسر المنتجة وعربات الأطعمة المتنقلة والمهرجانات الرمضانية والأنشطة

وحث أمين منطقة الباحة المواطنين والمقيمين والزوار على التعاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإسهام في الحفاظ على المرافق العامة، والإبلاغ عن أي ملاحظات أومخالفات على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940) .

يذكر أن أمانة منطقة الباحة نفذت خلال شهري رجب وشعبان حملات ميدانية مكثفة على المطاعم والبوفيات والمخابز والملاحم ومحلات المواد الغذائية وما في حكمها، وذلك لرفع مستوى الامتثال والتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات والاشتراطات الصحية المتعلقة بالمواد الغذائية وإعداد وتحضير الأطعمة والمشروبات وتداولها وعرضها، وقد بلغ عدد الجولات الرقابية المنفذة في الشهرين الماضيين (6500) جولة رقابية تم من خلالها رصد (1650) مخالفة، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة حيالها ومصادرة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإتلافها بالطرق النظامية المعتمدة.

// انتهى //

18:04ت م

0206



الباحة 29 شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس 2023م واسوجه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ، جميع وكالات الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة بتكثيف الجهود المبذولة والأعمال الميدانية والحملات الرقابية أثناء شهر رمضان المبارك.وتضمنت خطة أمانة وبلديات منطقة الباحة حشد الفرق الميدانية اللازمة وجدولة أعمالها في أوقات الذروة وذلك لمتابعة المنشآت الغذائية كالمطاعم والمخابز والملاحم ومحلات الحلويات، كما تغطي الخطة تكثيف أعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي وتفريغ حاويات النظافة أولاً بأول، بالإضافة إلى تجهيز المنتزهات والحدائق والساحات البلدية والقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للطرق والأرصفة والإنارة والمزروعات والمسطحات الخضراء وألعاب الأطفال.وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق البلدية في مدن ومحافظات ومراكز وقرى منطقة الباحة ستعمل خلال شهر رمضان المبارك على فترتين نهارية وليلية، وستسمر الأعمال والخدمات البلدية بشكل متواصل على مدار الساعة، مشدداً على أهمية التزام الباعة الجائلين بالمواقع المخصصة لهم ضمن الحاضنات البلدية والمواقع المعتمدة التي يتم الترخيص لها وتخضع للرقابة الصحية من قبل الفرق البلدية.وبين أن المنتزهات والحدائق في منطقة الباحة عددها يتجاوز (275) حديقة ومنتزهاً وساحة بلدية مهيأة لاستقبال المرتادين من الأهالي والزوار في ظل الأجواء الجميلة والماطرة التي تشهدها مدن ومحافظات منطقة الباحة، مشيراً إلى أن أمانة وبلديات منطقة الباحة تحرص على تفعيل المشاركة المجتمعية وفتح قنوات التطوع البلدي من خلال تمكين الفرق التطوعية والجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية وإشراكهم في الفعاليات المختلفة وخدمة المجتمع والإسهام في بعض الأعمال الرقابية والتوعوية.وأضاف الدكتور السواط أن الأمانة ستعمل مع شركائها على تنظيم عدد من الفعاليات الرمضانية الخاصة بالأسر المنتجة وعربات الأطعمة المتنقلة والمهرجانات الرمضانية والأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، كما ستقوم الفرق التطوعية تحت مظلة الأمانة بأنشطة وأعمال متعددة في المنتزهات والأماكن العامة لخدمة أهالي وزوار المنطقة، منها الإسهام في التوعية والإرشاد وتقديم الدعم والمساندة أثناء شهر رمضان المبارك.وحث أمين منطقة الباحة المواطنين والمقيمين والزوار على التعاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإسهام في الحفاظ على المرافق العامة، والإبلاغ عن أي ملاحظات أومخالفات على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940) .يذكر أن أمانة منطقة الباحة نفذت خلال شهري رجب وشعبان حملات ميدانية مكثفة على المطاعم والبوفيات والمخابز والملاحم ومحلات المواد الغذائية وما في حكمها، وذلك لرفع مستوى الامتثال والتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات والاشتراطات الصحية المتعلقة بالمواد الغذائية وإعداد وتحضير الأطعمة والمشروبات وتداولها وعرضها، وقد بلغ عدد الجولات الرقابية المنفذة في الشهرين الماضيين (6500) جولة رقابية تم من خلالها رصد (1650) مخالفة، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة حيالها ومصادرة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإتلافها بالطرق النظامية المعتمدة.// انتهى //18:04ت م0206

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة وبلديات منطقة الباحة تعتمد خطتها خلال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.