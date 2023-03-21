السعودية اليوم / "البلدية والإسكان" تقيم اللقاء الأول للتدخلات السلوكية في القطاعين البلدي والإسكاني



الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

أقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم, اللقاء الأول للتدخلات السلوكية في القطاعين البلدي والإسكاني برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وبحضور معالي نائبه المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعدد من قيادات الوزارة والأمانات والبلديات.

ويهدف اللقاء إلى تسخير تطبيقات العلوم السلوكية والاستفادة منها في تصميم الحلول والممكنات بمنهجية علمية مبنية على فهم العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار لدى الأفراد والمنظمات، وتبادل التجارب والخبرات المحلية والعالمية في مجال العلوم السلوكية، كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي وتطوير الرؤى السلوكية.

وأوضح الحقيل خلال كلمته في اللقاء بأن تسخير العلوم السلوكية في القطاعين البلدي والإسكاني يهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيد والارتقاء بجودة حياة المواطن والمقيم، مؤكداً أن الوزارة تؤمن بأهمية تطوير أدوات فاعلة لصنع سياسات مبنية على حقائق صممت عبر تجارب تأخذ بعين الاعتبار سلوك الأفراد والمنظمات، وتسخير الأدوات العلمية كافة لفهم توجهات الفئات المستهدفة في الخدمات المقدمة بهدف تعزيز الامتثال وتغيير السلوك بما يسهم في تطبيق الأنظمة واللوائح التنظيمية كافة، مما ينعكس على جودة الخدمات واستدامتها وتطويرها وتحسينها وزيادة مستوى الرضا عنها.

وبين بأن من ضمن أهداف استخدام العلوم السلوكية هو الحد من مظاهر التشوه البصري ومعالجة كافة التحديات التي تواجه الوزارة والمتعلقة بالجوانب السلوكية، منوهاً بأن الوزارة تسهم بدعم من القيادة الرشيدة وعبر قطاعاتها المختلفة وبرامجها ومبادراتها في دعم وتحقيق أكثر من 30% من أهداف رؤية 2030، كما ترتبط نشاطاتها بأكثر من 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في المملكة، كما تقدم الوزارة خدماتها في القطاعين البلدي والإسكاني بما نسبته 40% في المدن

يذكر أن اللقاء شهد تدشين معالي الوزير الأستاذ ماجد الحقيل لوحدة التدخلات السلوكية في الوزارة التي تعنى بحل التحديات المتعلقة بسلوك الأفراد والمنظمات لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، كما تعنى بتطوير الرؤى السلوكية لأصحاب المصلحة والعاملين والأفراد وتوعية المجتمع بشأن المخالفات البلدية وإحداث الأثر المستهدف وتحسين جودة الحياة، كما تعمل الوحدة على دراسة سلوك أفراد المجتمع والتنبؤ به من أجل وضع سياسات قياسية تلبي متطلبات المجتمع بشكل أكثر فعالية وواقعية من خلال التدخلات السلوكية.

كما شهد اللقاء تقديم عدة مشاركات وجلسات عمل قدمها خبراء محليين و دوليين كما تم استعراض عدة تجارب محلية وعالمية من قبل خبراء وممارسين عالميين للعلوم السلوكية، إضافة عرض تطبيقات التدخلات السلوكية من جهات مختلفة داخل الوزارة مثل وكالة الدعم السكني وبعض الأمانات، كما تم عرض التجارب السعودية في مختلف الوزارات مثل وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتعرف على أثر التطبيقات السلوكية في مختلف القطاعات، إضافة إلى إقامة ورشة عمل في ختام اللقاء لموظفي الوزارة لتمكينهم من استخدام مفاهيم علم السلوك على مختلف التحديات التي يواجهونها.

// انتهى //

17:58ت م

0204



الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واسأقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم, اللقاء الأول للتدخلات السلوكية في القطاعين البلدي والإسكاني برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وبحضور معالي نائبه المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعدد من قيادات الوزارة والأمانات والبلديات.ويهدف اللقاء إلى تسخير تطبيقات العلوم السلوكية والاستفادة منها في تصميم الحلول والممكنات بمنهجية علمية مبنية على فهم العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار لدى الأفراد والمنظمات، وتبادل التجارب والخبرات المحلية والعالمية في مجال العلوم السلوكية، كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي وتطوير الرؤى السلوكية.وأوضح الحقيل خلال كلمته في اللقاء بأن تسخير العلوم السلوكية في القطاعين البلدي والإسكاني يهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيد والارتقاء بجودة حياة المواطن والمقيم، مؤكداً أن الوزارة تؤمن بأهمية تطوير أدوات فاعلة لصنع سياسات مبنية على حقائق صممت عبر تجارب تأخذ بعين الاعتبار سلوك الأفراد والمنظمات، وتسخير الأدوات العلمية كافة لفهم توجهات الفئات المستهدفة في الخدمات المقدمة بهدف تعزيز الامتثال وتغيير السلوك بما يسهم في تطبيق الأنظمة واللوائح التنظيمية كافة، مما ينعكس على جودة الخدمات واستدامتها وتطويرها وتحسينها وزيادة مستوى الرضا عنها.وبين بأن من ضمن أهداف استخدام العلوم السلوكية هو الحد من مظاهر التشوه البصري ومعالجة كافة التحديات التي تواجه الوزارة والمتعلقة بالجوانب السلوكية، منوهاً بأن الوزارة تسهم بدعم من القيادة الرشيدة وعبر قطاعاتها المختلفة وبرامجها ومبادراتها في دعم وتحقيق أكثر من 30% من أهداف رؤية 2030، كما ترتبط نشاطاتها بأكثر من 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في المملكة، كما تقدم الوزارة خدماتها في القطاعين البلدي والإسكاني بما نسبته 40% في المدن السعودية بشكل مباشر من خلال 17 أمانة و286 بلدية على مستوى المملكة.يذكر أن اللقاء شهد تدشين معالي الوزير الأستاذ ماجد الحقيل لوحدة التدخلات السلوكية في الوزارة التي تعنى بحل التحديات المتعلقة بسلوك الأفراد والمنظمات لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، كما تعنى بتطوير الرؤى السلوكية لأصحاب المصلحة والعاملين والأفراد وتوعية المجتمع بشأن المخالفات البلدية وإحداث الأثر المستهدف وتحسين جودة الحياة، كما تعمل الوحدة على دراسة سلوك أفراد المجتمع والتنبؤ به من أجل وضع سياسات قياسية تلبي متطلبات المجتمع بشكل أكثر فعالية وواقعية من خلال التدخلات السلوكية.كما شهد اللقاء تقديم عدة مشاركات وجلسات عمل قدمها خبراء محليين و دوليين كما تم استعراض عدة تجارب محلية وعالمية من قبل خبراء وممارسين عالميين للعلوم السلوكية، إضافة عرض تطبيقات التدخلات السلوكية من جهات مختلفة داخل الوزارة مثل وكالة الدعم السكني وبعض الأمانات، كما تم عرض التجارب السعودية في مختلف الوزارات مثل وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتعرف على أثر التطبيقات السلوكية في مختلف القطاعات، إضافة إلى إقامة ورشة عمل في ختام اللقاء لموظفي الوزارة لتمكينهم من استخدام مفاهيم علم السلوك على مختلف التحديات التي يواجهونها.// انتهى //17:58ت م0204

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البلدية والإسكان" تقيم اللقاء الأول للتدخلات السلوكية في القطاعين البلدي والإسكاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.