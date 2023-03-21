السعودية اليوم / أمانة جدة تستعيد 5 آلاف متر مربع على الواجهة البحرية



جدة 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

استعادت أمانة محافظة جدة، مساحة تقدر بأكثر من 5 آلاف متر مربع على الواجهة البحرية بأبحر الشمالية، وذلك بعد إلغاء صكوك تلك الأراضي الصادره بطريقة مخالفة للأنظمة.

وأكدت الأمانة استمرارها في المحافظة على الأملاك العامة للدولة.

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17:30ت م

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