السعودية اليوم / كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود تحتفي بمرور 15 عاماً على تأسيسها



الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

احتفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم, بمناسبة مرور 15 عاماً على إنشاء كلية الطب، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، وعدد من وكلاء الجامعة ومسؤوليها.

وألقى معاليه كلمة خلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة قال فيها: "حققت كلية الطب خلال 15 عاماً العديد من المنجزات التي يشار لها بالبنان وتنافس اليوم على الصدارة في التعليم الطبي المتميز بفضل الله ثم جهود أبنائها وبناتها, الذين أسهموا بتحقيق الحصول على الاعتماد الأكاديمي والحصول على تصنيف متقدم من هيئات دولية معروفة وعلى الجوائز المحلية والدولية, منوهاً بالدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة للتعليم بصفة عامة والتعليم الطبي بصفة خاصة، وبمتابعة معالي وزير التعليم وتذليله كل الصعوبات.

من جانبه، أشار عميد كلية الطب الدكتور طارق العسبلي إلى أن الحفل الذي تقيمه الكلية تتويجًا لمسيرة 15 عاماً، واحتفاءً بتحقيق كثير من الإنجازات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية تُجسد العمل الدؤوب والتخطيط المستمر للنهوض بمسيرتها العلمية بما يحقق رؤية الوطن الطموحة، وتطلعات الجامعة وأهدافها، حيث تم تخريجَ أكثر من 1000 طبيبٍ، أسهموا في تنامي مكانة الكلية على مستوى نظيراتها في جامعات وطننا الغالي، وأن تكون رقماً عالميّاً في التصنيفات المتخصصة.

وأضاف: "أن من الكلية حققت العديد من الإنجازات أبرزها حصول الكلية على الاعتماد البرامجي الكامل، وتقدم موقع الكلية عالميًّا ضمن أفضل 101 إلى 125 كلية طب عالمياً حسب تصنيف التايمز لتكون هي الثانية عربياً حسب نفس التصنيف.

وقُدم خلال الحفل عرض مرئي عن الكلية وإنجازاتها منذ تأسيسها، ثم كرم رئيس الجامعة المساهمين في تحقيق هذا الإنجاز.

// انتهى //

17:29ت م

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