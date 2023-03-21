

الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فرش 132 جامعاً ومسجداً في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك ضمن مشروع الفرش الذي اعتمدته الوزارة هذا العام بتكلفة إجمالية تتجاوز 24 مليون ريال في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

وتمثلت أعمال الفرش التي تمت في مساجد مناطق المملكة البالغ عددها 132 منها 20 مسجدا في منطقة الرياض، و20 في مكة المكرمة، و 13 مسجدا في منطقة الباحة، ومناطق الشرقية وعسير والقصيم وجازان والمدينة المنورة وحائل والجوف لكل منهما 10 مساجد، ومطقتي تبوك ونجران لكل منهما 5 مساجد، و 3 مساجد في منطقة الحدود الشمالية.

وتتميز السجاد المعتمد في المشروع بجودته العالية حيث تمت صناعته من مادة الإكريليك النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن وفق أعلى المواصفات العالمية وذلك لتقديم الخدمات كافة للمصلين ومرتادي بيوت الله عز وجل لأداء العبادة بكل خشوع وطمأنينة وخلق أجواء إيمانية.

// انتهى //

16:58ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تهيئ 132 مسجدًا وجامعًا بمناطق المملكة استعدادا لشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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