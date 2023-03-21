شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يقترب من الانضمام للدوري السعودي.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أنه هناك نادي سعودي أبدى رغبته في ضم إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وسوف ينتهي عقد هازارد مع ريال مدريد، في نهاية صيف 2024 القادم، ولكن الميرينجي بدأ في البحث عن عروض من أجل التخلص مناللاعب في نهاية الموسم الجاري.

اتحاد جدة يرغب في ضم هازارد

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي اتحاد جدة يرغب في ضم هازارد، في فترة الانتقالات الصيفية، ولكنه هو الخيار الثاني للفريق.

وأوضحت أن الخيار الأول بالنسبة لاتحاد جدة، هو ويلفرد زاها لاعب كريستال بالاس، فإذا فشل ضمه سيتم التفاوض مع هازارد لضمه.

وكان هازارد كشف من قبل عن سوء علاقته مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، وأنه لا يتحدث معه على الإطلاق.

وبهذا أصبح هازارد قريب من الرحيل عن صفوف ريال مدريد، في نهاية الموسم الجاري، وخاصةً أنه لا يشارك مع الفريق بشكل أساسي.

وانضم هازارد لصفوف ريال مدريد منذ صيف 2019، ولكنه منذ انضمامه وهو يواجه شبح الإصابات التي جعلته بعيدًا عن تشكيل الفريق الأساسي في المباريات.