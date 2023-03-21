شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحسم التعاقد مع نجم ريال مدريد.. تطورات مفاجأة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الأخيرة على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

جماهير النصر تحتفل باقتراب مودريتش

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي النصر تواصل العمل على التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

وشهدت الساعات القليلة الماضية انتفاضة من جانب جماهير نادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تزامنا مع التقارير الإعلامية التي تتحدث عن صفقات العالمي خلال الميركاتو الصيفي.

واحتفلت جماهير النصر على موقع التواصل الاجتماعي، بتقارير إعلامية أشارت لحصول المسئولين في النادي على موافقة الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد، بارتداء قميص النادي العاصمي في الصيف.

دليل جديد على اقتراب مودريتش من النصر

والجدير بالذكر أن مودريتش قد خرج بتصريحات إعلامية كشف فيها أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، يعد أحد أفضل اللاعبين الذي زاملهم خلال تواجدهما في ريال مدريد.

وكان قد كشف الأمير عبد الله الفيصل وزير الرياضة، كشف توجه حكومي بدعم الأندية من أجل التعاقد مع لاعبين عالميين في الصيف.