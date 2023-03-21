شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الزمالك.. فيفا يعلن حرمان التعاون من التسجيل 3 فترات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منذ قليل على توقيع عقوبة قاسية على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، وذلك بسبب أزمته مع نادي الزمالك المصري.

أسباب إيقاف التعاون من القيد لمدة 3 فترات

وجاء قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوقيع غرامة مالية على نادي التعاون، بسبب باقي مستحقات نادي الزمالك في انتقال اللاعب مصطفى فتحي لصفوفه بالفترة الماضية.

وأصدر "فيفا"، قرارًا لمصلحة نادي الزمالك المصري بتغريم التعاون 400 ألف دولار، بالإضافة لفوائد تصل إلى 10% من المبلغ سنويًا في صفقة انتقال مصطفى فتحي وفرض غرامة إضافية على التعاون قيمتها 40 ألف فرنك سويسري.

وشددت غرفة فض المنازعات في "فيفا"، على ضرورة تسديد الملبغ خلال 45 يوما، وإلا فسيتم تطبيق العقوبات التالية:

يمنع التعاون من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق، وستصل المدة القصوى للحظر إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.

وكان قد تقدم مسئولو نادي الزمالك خلال شهر فبراير الماضي، بشكوى رسمية، بسبب عدم حصوله على 400 ألف دولار، من قيمة انتقال اللاعب مصطفى فتحي إلى نادي التعاون.

