شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يحسم التعاقد مع صفقة كبرى بالمريكاتو الصيفي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، العمل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للتعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

الهلال يقترب من التعاقد مع البربكان

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الهلال قد حسمت التعاقد مع أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأكد الإعلامي الرياضي سيف الرخيص، عن إتمام الإدارة الهلالية، التعاقد مع النجم الدولي فراس البربكان، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، وأحد أبناء نادي النصر.

ونشر الرخيص، المقرب من البيت الهلالي، صورة اللاعب الشاب، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق عليها بالقول: "البريكان.. أفضل مهاجم محلي"، مع إيموجي القلب الأزرق؛ في إشارة إلى انتقاله للزعيم.

وكانت قد أكدت صحيفة "الشبابية"، المقربة من الهلال، على أن مصير البريكان، سيكون في قلعة الزعيم، قبل أن يكثر الحديث بشأن الصفقة، في الأيام الماضية.

موقف الهلال من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تذبذب في النتائج؛ حيث يحتل المركز الرابع، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 39 نقطة، مع مباراتين مرحلتين.