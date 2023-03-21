شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتوصل لاتفاق لضم ميسي في الصيف.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة الهلال توصلت لاتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وسوف ينتهي عقد ميسي مع فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن من أجل تجديد تعاقده.

ونشرت صحيفة "اليوم السعودية"، عبر صفحة الموقع "الميدان الرياضي"، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": ميسي ما بين الهلال والاتحاد، حسم الأمر للأول لمدة ثلاث سنوات.

وتابعت: تأكد هذا القرار بعد صافرات الاستهجان ضد اللاعب في المباريات الأخيرة لفريقه الحالي الباريسي من قبل الجماهير، عندما علموا برحيله وعدم موافقته للتجديد معهم.

يُذكر أنه كانت هناك تكهنات، حول وجود خلاف بين ميسي وجالتييه مدرب باريس سان جيرمان، وهذا تسبب في غيابه عن تدريبات الفريق الفرنسي.