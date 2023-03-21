السعودية اليوم / عقد الاجتماع الـ37 للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون



الرياض 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس

عُقد بمقر الأمانة العامة في الرياض, الاجتماع السابع والثلاثين للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمر على مدى يومي 20 - 21 مارس الجاري.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام البالغ والمشترك في مكافحة الجريمة بأشكالها وصورها كافة، بالإضافة إلى بحث وتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ذات العلاقة المشتركة، وتبادل المعلومات الجنائية، وتحديد الأهداف والآليات التي من شأنها أن تسهم في تكامل المنظومة الأمنية الخليجية، كما تم مناقشة العمل على اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية للتعامل مع تلك التهديدات والتصدي لها.

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16:25ت م

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